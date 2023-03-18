السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعدى على موظف الحي.. حبس بائع متجول 15 يومًا في قنا

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق  بنجع حمادي، حبس بائع متجول 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على موظف بسلاح أبيض، أثناء حملة إزالة للباعة الجائلين.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بتعدي بائع متجول على موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أثناء حملة لإزالة الباعة الجائلين من شوارع المدينة. 

وتبين إصابة عبدالرحيم ا.ف، 43 عامًا، جرح طعني بالبطن، بائع، وعلي محمد علي، 52 عامًا، جرح نافذ بالصدر، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس البائع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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