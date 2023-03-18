السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضربة بشومة».. السجن 5 سنوات لشخص قتل عامل في سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م. ج. ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليه "ح. ا"، بأن تعدى عليه بعصا شوم بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه فقام بضربه بعصا شوم على رأسه وتم نقله إلى المستشفى مصاباً وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ن. ع. م" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ع" بدائرة مركز جرجا.

 تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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