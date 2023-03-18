مشاركة بارزة لـ«أبوهشيمة الخير» فى احتفالية «كتف فى كتف».. وقوافلها تصل المحافظات لتوزيع كراتين الخير

ظهرت مؤسسة أبوهشيمة الخير بشكل بارز خلال الحدث الخيري الأكبر «كتف في كتف» الذي أقيم أمس الجمعة باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كبرى المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية الممثلة داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شاركت أبوهشيمة الخير بآلاف المتطوعين الذين ساهموا في عملية تعبئة ٢٠٠ ألف كرتونة للحماية الاجتماعية لتوزيعها على الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تعد «أبوهشيمة الخير» آخر المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ومن جانبه عبر النائب أحمد أبوهشيمة، مؤسس المؤسسة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بالتعاون مع التحالف، الذي يحقق الهدف الأسمى من العمل الخيري وهو وصول الخدمة لمستحقيها، بناء على قاعدة البيانات المحكمة التي يمتلكها التحالف الآن بعد التكامل الحادث بين كل الجمعيات.

وأكد «أبوهشيمة» أن المشهد الذي ظهر عليه التحالف خلال احتفالية "كتف في كتف" يؤكد أن في التكامل قوة يستفيد منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه في الفترة المقبلة سنشهد المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله بشكل عام.