السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشاركة بارزة لـ«أبوهشيمة الخير» فى احتفالية «كتف فى كتف».. وقوافلها تصل المحافظات لتوزيع كراتين الخير

جريدة الدستور

ظهرت مؤسسة أبوهشيمة الخير بشكل بارز خلال الحدث الخيري الأكبر «كتف في كتف» الذي أقيم أمس الجمعة باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كبرى المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية الممثلة داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شاركت أبوهشيمة الخير بآلاف المتطوعين الذين ساهموا في عملية تعبئة ٢٠٠ ألف كرتونة للحماية الاجتماعية لتوزيعها على الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تعد «أبوهشيمة الخير» آخر المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ومن جانبه عبر النائب أحمد أبوهشيمة، مؤسس المؤسسة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بالتعاون مع التحالف، الذي يحقق الهدف الأسمى من العمل الخيري وهو وصول الخدمة لمستحقيها، بناء على قاعدة البيانات المحكمة التي يمتلكها التحالف الآن بعد التكامل الحادث بين كل الجمعيات.

وأكد «أبوهشيمة» أن المشهد الذي ظهر عليه التحالف خلال احتفالية "كتف في كتف" يؤكد أن في التكامل قوة يستفيد منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه في الفترة المقبلة سنشهد المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله بشكل عام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

صن داونز يعيد الأهلى لدورى الأبطال بالتعادل مع الهلال السودانى 1/1

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة المقررة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات فى العجوزة

سفير كوريا الجنوبية يزور جنوب سيناء لتقوية التبادلات الشعبية

وزير التموين: تعاقدنا على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة

متحف ملوى يحتفل بالعيد القومى لمحافظة المنيا بمعرض عن الفِلاحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا