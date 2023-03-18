في عيدها الـ34.. حُكم محكمة التحكيم النهائي الخاص بطابا

طابا هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، وتبتعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 240 كم شمالاً، وهي ذات قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة لموقعها المتميز الذي يشرف على حدود 4 دول هي مصر، السعودية، الأردن، فلسطين، حيث تبعد عن ميناء إيلات نحو 7 كم شرقاً، وتعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مقابلة الميناء البحري الوحيد للأردن وهو ميناء العقبة.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إنه شارك في تحرير طابا، من خلال الخريطة التي قدمها في ملف استعادة طابا وكان لها دور أساسي في معركة التحرير الدبلوماسية، وهي إحدى المخرجات البحثية والعلمية التي يقدمها المعهد، منذ نشأته علم 1839، كمرصد خانة في حي بولاق مرورًا بمرصد العباسية.

نص حكم محكمة التحكيم النهائي الخاص بطابا

صيغة حكم المحكمة الدولية الصادر فى 29 سبتمبر1988 (الكتاب الأبيض عن قضية طابا – وزارة الخارجية المصرية)، كما ذكر نص حكم محكمة التحكيم النهائي الخاص بطابا (مادة 3: تحديد وتعليم خط حدود 1906)، ونتج عن تلك الدراسة أيضًا توقيع الاتفاقية الحدودية بين مصر وولاية الحجاز والتي وقعها مندوبي خديوي مصر والسلطان العثماني في 1 أكتوبر 1906 وبحضور ممثل بريطانيا كشاهد على تلك الاتفاقية.

وعن طريقة رسم الحدود: "نظرًا لظروف الحرارة في الصحراء خلال شهور الصيف استبعد عمل مسح للمنطقة بطريقة المثلثات الشبكية، وقرر المساحون بدلًا من ذلك إجراء المسح بتحديد درجات عرض عدد من النقاط المتبادلة الرؤية والتي هي محطات فلكية معينة، وبتحديد سمة الخطوط التي تصل بينها".

كما قرروا قياس خط طول كل نقطة بعد التحقق – بأقصى قدر ممكن من الدقة – من خطى طول النقطتين النهائيتين لهذه السلسلة من المحطات الفلكية التي أنشئت بالقرب من الخط المستقيم الفرضى الممتد من رفح إلى النقطة التي تبعد ثلاثة أميال على الأقل من العقبة".