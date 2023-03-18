السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات فى العجوزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة حيازة المواد المخدرة في العجوزة.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

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