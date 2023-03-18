السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يشهد توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بميناءى العريش وغرب بورسعيد

وزير النقل
وزير النقل

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة، ووقع على العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأكد وزير النقل أن هذا العقد يأتي كبداية لتفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد أهم المشاريع القومية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 مترًا لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ويعتبر هو البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث تم تخطيط المحطة لتخدم كل الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي.

وزير النقل يشهد توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو انترناشيونال اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع عقود ترخيص

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