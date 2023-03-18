السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومى"، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين ورؤساء وطلبة الجامعات المصرية.

بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أ ح إيهاب محمد فكري، رئيس هيئة البحوث العسكرية، استعرض فيها الجهود التى بذلت لإعداد البحث، وقدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لصيانة الأمن القومى للدولة المصرية فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وفى نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة، مؤكداً على أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في معالجة التحديات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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