جامعة سوهاج تطلق قافلة خيرية بقرية تونس ضمن مبادرة «كتف في كتف»

انطلقت اليوم قافلة جامعة سوهاج التنموية الخيرية الشاملة إلى قرية تونس، إحدى القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدماتها الشاملة “الطبية، التوعوية الثقافية، الخيرية”، وذلك بالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وبحضور كلاً من الدكتور خالد عمران ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور أحمد النحاس وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، واللواء جمال عبد المنعم رئيس جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة والدكتورة رشا حامد أمين عام الجمعية و العميد مروان الطوخي المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة صباح صابر العميد الأسبق لكلية التكنولوجيا والتعليم وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن القوافل الشاملة التي تنظمها الجامعة تخدم شريحة كبيرة من أهالي القرى الأكثر احتياجاً بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة، لافتاً إلى أنه خلال القافلة تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان، لعدد ٩٩٦ حالة مرضية، إلى جانب إنه في إطار مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات ورعاية وحضور من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت قافلة جامعة سوهاج بتوزيع عدد ٤٥٠ كرتونة مواد غذائية وذلك على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا بالقرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الخير والسلام .

وآكد الدكتور خالد عمران، اهتمام الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوفير كافة التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى فحص وعلاج المرضى، ونشر الوعى من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية التى يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، مضيفاً أنه شارك بالقافلة ١٩ عضو هيئة تدريس من كليتي الطب والتمريض، ٤٥ من طلاب من أجل مصر و كلية الصيدلة بالجامعة، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية بسوهاج.

وأوضح كلاً من الدكتور مجدي القاضي والدكتور احمد النحاس أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على ٩٩٦ حالة من خلال ١١ عيادة حيث تم فحص ٩٦ حالة في عيادة العظام، و١٣٦ في عيادة الأطفال، و١٢١ بالباطنة، و٧٣ روماتيزم، و٦٧ نساء، و٤٤ مسالك بولية، و١٣١ أنف وأذن، و٨٣ صدر، و١١٧ رمد، و٩٤ حالة جلدية، ٣٥ حالة جراحة، بالإضافة إلى أنه تم تحويل ٤٩ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات الجامعة.