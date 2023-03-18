السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل توتنهام.. كين وريتشارليسون يقودان الهجوم أمام ساوثهامبتون

كين
كين

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السبيرز في لقاء اليوم هاري كين ويجاوره ريتشارليسون وسون هيونج مين.

تشكيل توتنهام.. كين وريتشارليسون يقودان الهجوم أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: فروستر

خط الدفاع: روميرو، داير، لنيجليه

خط الوسط: بيدرو بورو، هويبيرج، سكيب، دافيز

خط الهجوم: ريتشارليسون، كين، سون

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- أستون فيلا × بورنموث: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 English

- برينتفورد × ليستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وولفرهامبتون × ليدز يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Eleven Sports 1 HD portugal

- تشيلسى × إيفرتون: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ألميريا × قادش: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- رايو فاليكانو × جيرونا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إسبانيول × سيلتا فيجو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيكو مدريد × فالنسيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مونزا × كريمونيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ساليرنيتانا × بولونيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- أودينيزى × ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

توتنهام كين ريتشارليسون ساوثهامبتون الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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