أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السبيرز في لقاء اليوم هاري كين ويجاوره ريتشارليسون وسون هيونج مين.

تشكيل توتنهام.. كين وريتشارليسون يقودان الهجوم أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: فروستر

خط الدفاع: روميرو، داير، لنيجليه

خط الوسط: بيدرو بورو، هويبيرج، سكيب، دافيز

خط الهجوم: ريتشارليسون، كين، سون

Your unchanged Spurs starting XI 🔢 pic.twitter.com/U9tNtsab8a — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 18, 2023

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