مسرحية «الأقوى» ترفع شعار «لا للتنمر» بالتعاون بين «الثقافة» و«التعليم»

أول مسرحية للطفل تتناول قضية مهمة مثل التنمر، التي أصبحت ظاهرة تؤثر سلبًا على حياتهم وشخصياتهم منذ الصِغَر وتستمر معهم حتى الكِبَر.

تناول هذه الظاهرة العرض المسرحي بعنوان "الأقوى"، والذي قدّمه مجموعة من الأطفال تراوحت أعمارهم من سن 8 سنوات حتى 13 سنة، وذلك على خشبة مسرح الهناجر في 17 مارس الجاري.

العرض من تأليف الكاتبة الصحفية ناهد السيد، وإخراج وصياغة الفنان المخرج محمد زكريا، اللذين أعلنا الحرب على التنمر من خلال 12 طفلًا من بينهم ضيف شرف من أصحاب القدرات الخاصة الذي دعم وجوده فكرة المساواة في التعامل وتقبل الآخر واحترام الاختلاف.

بسلاسة وخفة، استطاع الأطفال عرض الفكرة بتقنية الممثلين المحترفين، الذين أتقنوا الحركة ولغة المسرح بكل أشكالها والتزموا بالنص والصياغة في أداءٍ مُلفِت للنظر لهذه المرحلة العمرية بخاصة.

ويستقبل فريق "ساقية مصر" الذي يديره الكاتبة ناهد السيد، والمخرج محمد زكريا، الأطفال في بدايات الصيف في ورشة التدريب المسرحي التى يكون نتاجها عرضا مسرحيا يتناول إحدى القضايا المهمة للطفل.

وقدّمت الورشة العام الماضي، عرضًا مسرحيًا بعنوان "تايه بمزاجي"، والذي تناول أضرار السوشيال ميديا، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش برعاية أكاديمية الفنون، أما عرض "الأقوى"، تم تقديمه على خشبة مسرح الهناجر برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، ومدير المسرح شادي سرور.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزيرة الثقافة بدعم مشروعات الطفل وخاصة المسرح، حيث قررت التواصل مع وزير التربية والتعليم؛ لعرض مسرحية "الأقوى" على مسارح المدارس المختلفة، بهدف تحقيق الرسالة المرجوّة من مسرح الطفل، وسعيًا للقضاء على ظاهرة التنمر.