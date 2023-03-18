السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ871 ألف متردد على العيادات التخصصية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه قد تم تقديم الخدمات الطبية لـ 871 ألفا و49 مترددا على العيادات التخصصية بمحافظة الغربية، بعد انطلاق العيادات التخصصية بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الغربية وذلك خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023 ، والبالغ عددها 200 عيادة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتقديم  الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين.

 

وأوضح أن التخصصات التي تم توفيرها للمواطنين في العيادات هي (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعي، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، والتي بلغ عدد المترددين عليها  (871049) متردد إلى جانب الخدمات التكميلية التي تضمنت الأشعات والتي بلغ عدد  المنتفعين بها (6909)  حالة - رسم القلب (1153) متردد  - الخدمات المعملية  (213467) - السونار (40555).

كما أكد أن اختيار الوحدات الصحية التي تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها يأتي وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات في مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى).  

وأشارت الدكتورة نشوى مازن مدير الرعاية الطبية والأساسية، إلى أنه يتم تقدم الخدمات الطبية للمواطنين والتي من ضمنها المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، حيث بلغ عدد المترددين لتلقي خدمات المبادرات 269 ألفا و307 مترددين خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023، واستمرار حملات المرور المكثف على العيادات للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى.

-تقديم الخدمات الثلاثاء الف متردد العيادات التخصصية بالمحافظة أشهر إنطلاق

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وائل لطفي

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