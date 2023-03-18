السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة للعثور على عظام آدمية داخل فندق مهجور بالهرم 

أمن
أمن

فريق بحث رفيع المستوى من ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة يبذل مجهود مضن في الكشف عن ملابسات العثور على عظام آدمية داخل فندق سياج المهجور بمنطقة الهرم وبيان حقيقة الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على بقايا عظام آدمية داخل فندق سياج المهجور بمنطقة المريوطية.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تبين من الفحص العثور على كمية من العظام أشبه بالهيكل العظمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تم اخطار النيابة العامة المختصة وامرت بنقل العظام إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. 

واسفرت معاينة نيابة الهرم بموقع البلاغ عن العثور على جمجمة واحدة وكمية من العظام البشرية غير محدد إذا كانت لجثة واحدة أو لأكثر وهو ما سيحدده الطب الشرعي من خلال فحص عينة الـDNA.

أضافت المعاينة أن الهيكل العظمي في حالة تحلل شديد ورجحت التحريات أن تكون الوفاة حدثت منذ أكثر من شهر فقررت ندب الطب الشرعي لاجراء عمليات التشريح اللازمة لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه بفحص العظام إذا كان بها آثار لطلقات أو طعنات. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص بلاغات للتغيب لمضاهاة عينة الحمض النووي المأخوذة من العظام بالعينات من أهالي المتغيبين، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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