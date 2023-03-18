السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع لاعب كرة سابق تاجر في الألعاب الجنسية المحظور تداولها

المتهم
المتهم

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة ضبط لاعب كرة قدم سابق بأحد الأندية الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، وبحوزته مجموعة من الألعاب الجنسية المحظور تداولها داخل البلاد، أثناء ترويجها ومحاولة بيعها.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم لاعب كرة قدم سابق في أحد الأندية الشهيرة، يستورد الأطراف الصناعية الجنسية من الخارج ويروجها داخل مصر، مقابل أرباح مالية.

وتابعت التحريات الأولية أن الأجهزة المختصة رصدت اللاعب السابق حيث اتضح أنه هرّب الألعاب الجنسية الصناعية من الجمارك، وروّج لها وتاجر فيها،  كما أن المتهم اعترف بحيازته المضبوطات والإتجار فيها.

وحررت إدارة مكافحة الآداب محضرا ضد اللاعب الشهير، حمل رقم 2720 جنح مصر الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات في اتهامه بالإتجار وترويج أطراف صناعية جنسية بمقابل مادي بمنطقة مصر الجديدة.

ضبط لاعب كرة قدم سابق منطقة مصر الجديدة الألعاب الجنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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