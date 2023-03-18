السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة محمد بديع وآخرين في «أحداث المنصة»

محمد بديع
محمد بديع

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و78 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة".

وقدمت النيابة خلال الجلسات السابقة كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.
والمتهمون في القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيف، وآخرون.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محمد بديع مرشد الإخوان أحداث المنصة

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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