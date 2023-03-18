السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

227 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة، وضبط المخالفين، من قائدي السيارات والمركبات وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وبحسب بيان أمني، أسفرت حملة اليوم عن ضبط 227 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضي أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير في شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لضبط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وضبط المخالفين من قائدي المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

إتخاذ الإجراءات القانونية أجل ادار اجراءات أجرة أخل ارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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