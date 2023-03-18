السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تقضي بالإعدام لمتهم والمشدد لأخر في «كتائب حلوان»

اعدام
اعدام

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بالقضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان».  

وحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمود أبو حسيبة محمد فراج بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومعاقبة محمود عطية محمد عطية بالسجن المشدد 15 عاما، عما أسند إليه مع وضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها. 

وألزمت المحكمة المحكوم عليه الأول متضامنا مع باقي المحكوم عليهم بدفع مبلغ 15 ألف و392 جنيه قيمه ما خربوه بنقطة مرور عيد حلوان ومبلغ 28 ألف و742 جنيه قيمة ما خربوه بنقطة شرطه عرب الوالدة ومبلغ 86 ألف و850 جنيه قيمه ما خربوه من سيارات النجدة بحلوان وإلزام المحكوم عليه الثاني متضامن بدفع مبلغ 161 ألف و698 جنيه قيمه ما خربوه بحافله النقل العام والمملوكة لهيئة النقل العام وإلزام المحكوم عليه الثاني بالمصاريف الجنائية. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر الإعدام شنقا مراقبة الشرطة كتائب حلوان

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وائل لطفي

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