اليوم.. برنامج «أفلام قصيرة جدًا» بمهرجان الإسماعيلية

استحدث مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية القصيرة، فى دورته الـ24، المقامة حاليًا، عددًا من البرنامج الجديدة، منها برنامج "الأفلام القصيرة جدا"، والذي يشمل 17 فيلماً تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق، وجرى اختيارها بالتعاون مع مهرجان الأفلام القصيرة جدًا الذي يقام سنويًا في عدة مدن فرنسية.

وتُعرض الأفلام 7 مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتضم 17 فيلمًا وهم "كل رياضة كرة البولينج"، "تأمل"، "وقت الظلام"، "متسوقة البلاستيك"، "في القطع"، "اللعنة"، "جرين"، "تجريد"، "ضجيج"، "أنا لا أخبرك بماذا أفكر لأنني لا أصدق ذلك حقا"، "إملأ الفراغات"، "فتات"، "ثلاث كلمات فقط"، "محبة

حدود"، "بيانو الحائط"، "ليو"، "أرثر"، "وقت الظلام"، و"صاروخ".

كما يُقام قبل عرض برنامج "الأفلام القصيرة جدًا"، في تمام السادسة مساء حلقة نقاشية مع المخرجة وكاتبة السيناريو "آنا صوفيا جاك"، عضو لجنتي تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتحريك، بحضور رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا، ويقدمها الناقد أحمد سعد الدين، وذلك فى القاعة الكبرى بقصر الثقافة.

الجدير بالذكر أن "آنا صوفيا جاك"، هى مدير لمهرجان Court Très السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وكاتبة صحفية فى العديد من الصحف والمواقع الفرنسية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلمًا من 50 دولة منهم 16 فيلمًا تسجيليًا طويلًا و14 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا و18 فيلم تحريك و17 فيلمًا من أفلام الطلبة كما يعرض 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضًا يعرض 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدًا و4 أفلام في برنامج أفلام البورترية بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضًا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام.

ومن المقرر ان تختتم فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم الإثنين المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية.