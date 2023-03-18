السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. برنامج «أفلام قصيرة جدًا» بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية ال٢٤

استحدث مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية القصيرة، فى دورته الـ24، المقامة حاليًا، عددًا من البرنامج الجديدة، منها برنامج "الأفلام القصيرة جدا"، والذي يشمل 17 فيلماً تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق، وجرى اختيارها بالتعاون مع مهرجان الأفلام القصيرة جدًا الذي يقام سنويًا في عدة مدن فرنسية.

وتُعرض الأفلام 7 مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتضم 17 فيلمًا وهم "كل رياضة كرة البولينج"، "تأمل"، "وقت الظلام"، "متسوقة البلاستيك"، "في القطع"، "اللعنة"، "جرين"، "تجريد"، "ضجيج"، "أنا لا أخبرك بماذا أفكر لأنني لا أصدق ذلك حقا"، "إملأ الفراغات"، "فتات"، "ثلاث كلمات فقط"، "محبة
حدود"، "بيانو الحائط"، "ليو"، "أرثر"، "وقت الظلام"، و"صاروخ".

كما يُقام قبل عرض برنامج "الأفلام القصيرة جدًا"، في تمام السادسة مساء حلقة نقاشية مع المخرجة وكاتبة السيناريو "آنا صوفيا جاك"، عضو لجنتي تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتحريك، بحضور رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا، ويقدمها الناقد أحمد سعد الدين، وذلك فى القاعة الكبرى بقصر الثقافة.

الجدير بالذكر أن "آنا صوفيا جاك"، هى مدير لمهرجان  Court Très السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وكاتبة صحفية فى العديد من الصحف والمواقع الفرنسية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلمًا من 50 دولة منهم 16 فيلمًا تسجيليًا طويلًا و14 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا و18 فيلم تحريك و17 فيلمًا من أفلام الطلبة كما يعرض 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضًا يعرض 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدًا و4 أفلام في برنامج أفلام البورترية بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضًا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام.

ومن المقرر ان تختتم فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم الإثنين المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية.

بمهرجان الإسماعيلية فيلم روائي قصير قصر ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام مهرجان الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

صن داونز يعيد الأهلى لدورى الأبطال بالتعادل مع الهلال السودانى 1/1

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة المقررة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات فى العجوزة

سفير كوريا الجنوبية يزور جنوب سيناء لتقوية التبادلات الشعبية

وزير التموين: تعاقدنا على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة

متحف ملوى يحتفل بالعيد القومى لمحافظة المنيا بمعرض عن الفِلاحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا