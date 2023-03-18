النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل سوبر ماركت بشارع الشركة العالمية من شارع الشيشيني من المريوطية، فيصل، بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بشارع الشركة العالمية من شارع الشيشيني من المريوطية فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.