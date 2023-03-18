السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحله طيران توي فلاي اشتبه عادل قرني مأمور الجمرك في راكب إنجليزي الجنسية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وبالعرض على مهند سامي المشرف على صالة الوصول الدولي قرر تكليف محمد النقراشي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٦جرام من مخدر الماريجوانا و2 فيب بهم زيت المرجوانا بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز أحمد نجيب وخالد صالح ومحمود عبد الباسط وكريم فتحي بحضور أحمد طايع مفتش الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إجراءات تفتيش الركاب X-RAY ب أشعة X-RAY التصدير الاستيراد والتصدير البا الجمرك الجمركي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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