السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل «إكسترا نيوز»: 2000 مواطن استفادوا من القوافل الطبية بمبادرة «وطن واحد»

مبادرة «وطن واحد»
مبادرة «وطن واحد»

تواصل مبادرة «وطن واحد»، التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام في محافظة شمال سيناء، أعمالها، حيث تستهدف المبادرة توزيع 5 آلاف مساهمة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان، فضلاً عن إطلاق قوافل طبية في مختلف التخصصات. 

وكشف كريم رجب، مراسل فضائية «إكسترا نيوز» من العريش، آخر تفاصيل مبادرة «وطن واحد»، وما قدمته حتى الآن. 

وقال مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية، إن ما يزيد على 2000 مواطن استفادوا من القوافل الطبية، فضلاً عن تقديم العلاج بالمجان، وتم إجراء عدد من العمليات في مستشفى العريش العام.

كما أشار مراسل «إكسترا نيوز»، إلى أن المبادرة ساهمت في إحياء بعض الزراعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية في سيناء التي يعتمد عليها قطاع كبير من أبناء المحافظة.

وأطلقت مبادرة «وطن واحد» قوافل مساعدات غذائية وأدوية للفئات الأكثر احتياجًا في جنوب سيناء تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المصريين في كل ربوع الجمهورية.

العلاج بالمجان العائلات المصرية 2000 مواطن الأكثر احتياجا تزامنا مع شهر رمضان فى محافظة شمال سيناء قوافل طبية مجلس القبائل والعائلات المصرية

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