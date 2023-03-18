إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع بشقة سكنية في منشأة القناطر، ولم يسفر عن إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية في منشأة القناطر، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية، تم السيطرة عليها قبل امتداده للشقق الكائنة بذات العقار دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.