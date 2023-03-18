السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

مطافي
مطافي

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع بشقة سكنية في منشأة القناطر، ولم يسفر عن إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية في منشأة القناطر، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية، تم السيطرة عليها قبل امتداده للشقق الكائنة بذات العقار دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال الحماية المدنية حريق شقة سكنية منشأة القناطر الإجراءات القانونية النيابة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطور إنتاج الدراما ساعد فى انتشار المنصات

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

«طاقة النواب»: مبادرة «كتف فى كتف» تؤكد حرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا