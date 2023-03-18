السيطرة على حريق سيارتين بالطريق السياحى والهرم

اشتعل حريق بسيارة بالطريق السياحى نطاق منطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ونتج عنها إصابة قائد السيارة، ونقل إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باشتعال حريق بسيارة، في الطريق السياحى نطاق منطقة الهرم.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده ونتج عنها إصابة السائق وتم نقله إلى المستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وذكر أنه فوجئ باندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما اشتعل حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بسيارة ملاكي في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة ملاكي، بمنطقة القوس الغربي اتجاه المريوطية، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.