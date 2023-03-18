السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق سيارتين بالطريق السياحى والهرم

جريدة الدستور

اشتعل حريق بسيارة بالطريق السياحى نطاق منطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ونتج عنها إصابة قائد السيارة، ونقل إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باشتعال حريق بسيارة، في الطريق السياحى نطاق منطقة الهرم. 

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده ونتج عنها إصابة السائق وتم نقله إلى المستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وذكر أنه فوجئ باندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما اشتعل حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بسيارة ملاكي في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة ملاكي، بمنطقة القوس الغربي اتجاه المريوطية، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

الطريق السياحى منطقة الهرم الحماية المدنية مستشفى أم المصريين مديرية أمن الجيزة حريق بسيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطور إنتاج الدراما ساعد فى انتشار المنصات

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

«طاقة النواب»: مبادرة «كتف فى كتف» تؤكد حرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا