السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق بمحل تجارى فى الهرم

جريدة الدستور

اندلع حريق بمحل تجاري في منطقة الهرم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد باندلاع حريق بمحل تجاري بمنطقة المريوطية في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتم الاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق بمحل تجاري نطقة الهرم بالجيزة الحماية المدنية أمن الجيزة

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