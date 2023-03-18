السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

رئيس «صحة الشيوخ»: يوم الطبيب المصرى عيد لكل المصريين

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الاحتفال بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعين، هو بمثابة عيد لكل المصريين، لما يبذله الجيش الأبيض من بطولات مستمرة وتضحيات من أجل صحة الشعب المصري، مؤكدًا أن الاحتفال بيوم الطبيب المصري تقديرًا لرسالتهم السامية وما يقدمونه من تضحيات من أجل التخفيف عن المرضى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مهران في بيانٍ له أن أطباء مصر قدموا أداءً شهد له الجميع في فترة انتشار فيروس كورونا، هذا الدور والأداء كان نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والاحترافية ورسالة عملية وفي نقل الخبرة من جيلٍ إلى جيل وتقديم الخدمة الطبية المتميزة وشهد لهم العالم بالخبرة وحسن الأداء والتفاني.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية جميعها في تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي كان لها أثر كبير في النهوض بالمنظومة الصحية، وإنقاذ حياة الآلاف من المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، من خلال الفحص والعلاج بالمجان.

ووجّه رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التحية والشكر والتقدير لكل أطباء مصر لما يقدمونه من المُثل والقدوة والأداء المتميز والعمل بإخلاص في كل مكان وزمان لإنقاذ البشرية فمهنة الطب هي رسالة سامية تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أطباء وطبيبات مصر كانوا ومازالوا يضربون أروع الأمثلة في العمل والتضحية ويسطرون بإخلاصهم جهودًا لن ينساها التاريخ في سجل هذا الوطن، لافتًا إلى أن التاريخ سوف يسطر بحروف من نور، ما يبذله الأطباء، خلال أزمة الجائحة وجهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع في جميع أقسام المستشفيات المصرية لعلاج المرضى والمصابين وتخفيف آلامهم.

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