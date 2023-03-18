السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة اليوم السبت 18 مارس 2023

الأسمدة
الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة استقرارًا ملحوظا اليوم السبت، 18 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

شهدت أسعار سماد اليوريا استقرارًا في الأسعار، حيث سجل 9200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار سماد النترات اليوم استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

شهدت أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم استقرارًا عند 2500 جنيه للطن.

وشهدت أيضًا أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرارًا اليوم عند 3500 جنيه للطن.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت سابق، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة الرئيسية، مثل اليوريا والنترات والسوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم.

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال 2022، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو 8.629 مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو 7.033 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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