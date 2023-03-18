سامح شكرى: تواجد رجال الأعمال الأتراك فى مصر كان دائمًا محل رعاية واهتمام
قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن العلاقات الاقتصادية لها مكانة مهمة في العلاقات بين مصر وتركيا.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن "التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 9 مليارات دولار، مؤكدًا أن التواجد لرجال الأعمال الأتراك كان دائمًا محل رعاية واهتمام لإقامة المشروعات، وتنمية العلاقات التجارية.
وتابع: "نحن نتصور أنه مع استعادة زخم العلاقات فسوف يؤدي الى مزيد من اهتمام رجال الأعمال في البلدين لتوسيع الأنشطة المتبادلة، ونستمر في إطار توظيف الآليات لذلك".