جاويش أوغلو: نسعى لعقد لقاء بين الرئيسين «السيسى» و«أردوغان»

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إننا نعمل على عقد لقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، فضلًا عن بحثه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق في القضايا الإقليمية.

وأضاف أوغلو، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم السبت: «نحث كل شركائنا على الاستثمار في مصر، خاصة أن هناك استثمارات كبيرة بين مصر وتركيا».

العمل على زيادة حركة السياحة بين مصر وتركيا

وأكد وزير الخارجية التركي أنه يجب العمل على زيادة حركة السياحة بين مصر وتركيا، لافتًا إلى أن لقاءنا وزير الخارجية سامح شكري كان بهدف كيف ننمي العلاقات بين البلدين، ونتمنى أن تزيد اللقاءات على المستوى السياسي والدبلوماسي.