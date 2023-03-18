وزير الخارجية التركى: العلاقات مع مصر لها أهمية عظيمة.. ونتخذ خطوات إيجابية لتقويتها

قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن مصر لها دور عظيم في عدة قضايا، أبرزها القضية الفلسطينية.

وأضاف “أوغلو”، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إن "تقوية العلاقات بين البلدين يجب أن يتم من خلال النظر إلى ما يمكن أن يحقق الاستقرار والنهضة للبلدين.

واستطرد: من الآن فصاعدا سيتم اتخاذ خطوات إيجابية لتقوية العلاقات بين البلدين، مشددا على أن العلاقات مع مصر لها أهمية عظيمة، ونسعى للتعاون على مستوى جميع الوزارات والهيئات.