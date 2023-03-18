السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع ما يزيد عن 35 ألف طن قمامة ونواتج هدم بمراكز المنوفية

نقل القمانه
نقل القمانه

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.
وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن و قرى المحافظة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع جهودها في رفع المخلفات ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم الانتهاء من رفع 35 ألفًا و497 طن تراكمات يومية بالشوارع و الميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية و المستشفيات  وذلك خلال الفترة من 1 و حتى 14 مارس الجاري.

جاء ذلك وفق تقرير  الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .
وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.
ويتم ذلك في ضوء و ضمن حرص و اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة، وايضا لااضفاء مظهر، حضاري على جميع أنحاء المحافظة.

اهتمام القيادة السياسية ارتداء الكمامات أبو ليمون التخلص الإدارة العام التواجد الميداني التنسيق مع الجهات المعنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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