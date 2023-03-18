السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جومانا ماهر: «كتف فى كتف» انتصار للتكاتف.. والمصريون يحولون المِحن لمنح

الإعلامية جومانا
الإعلامية جومانا ماهر

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن احتفالية مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمثابة انتصار للتكاتف ولكل المصريين الذين يثبتون طوال الوقت أنهم قادرون على تحويل كل المِحن لمنح مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المبادرة تعد انتصارًا للحق في العيش بحرية وكرامة، مشيرة إلى أن ذلك ليس الانتصار الوحيد الذي نريد التحدث عنه والاحتفال به اليوم، لكن اليوم نحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثين لاسترداد أرض طابا التي كانت آخر شبر في أرض مصر لم تسترده.

وأشارت إلى أن مصر خاضت حروبًا كي تسترد هذه الأرض مثل الانتصار العسكري في السادس من أكتوبر عام 1973، التي كانت بمثابة نقطة انطلاق ونقطة قوة حتى ننطلق إلى معركة دبلوماسية وقانونية قوية ومهمة جدًا، حيث أكدت تلك المعركة أحقيتنا في هذه الأرض، وأثبتت أحقية مصر في كل شبر مكتوب باسمها وأكدت حقنا بالقانون والتاريخ في طابا.

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