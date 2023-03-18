السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: ندرس التعامل التجارى مع الصين والهند بالعملات المحلية

وزير التموين
وزير التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه يتم حاليًا العمل على دراسة التعامل التجاري مع دولتي الصين والهند بالعملات المحلية.

وأوضح المصيلحي خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن ذلك على غرار الاتجاه في التعامل مع روسيا بالروبل والجنيه المصري.

وأضاف المصيلحي: «نحاول نعمل ذلك مع الصين والهند بحيث يكون هناك تبادل تجاري بالعملات المحلية».

وتابع المصيلحي: «الصين لديها اليوان وأنا لدي الجنيه، والهند لديها الروبيل وأنا لدي الجنيه، وهذا اتجاه جيد ويعمل على زيادة التبادل الاقتصادي بين مصر والصين، وبين مصر والهند».

كان المصيلحي قد كشف عن أن التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية يسير بشكل جيد، قائلا: «الجميع يدعم ذلك، كما أن الربط التقني بين البنكين المركزيين يسير بشكل جيد، ما يعود بالفائدة على حجم التبادل التجاري».

أفتتاح معرض أهلا رمضان افتتاح معرض التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية التبادل التجاري التبادل الاقتصادي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

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