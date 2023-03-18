موعد مباراة الهلال وصن داونز الحاسمة في مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الهلال السواني، نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ظهر اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وستكون مواجهة اليوم، حاسمة لمصير الأهلي، في مشواره نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي، فوز صن داونز على الهلال، أو التعادل بين الفريقين، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل. وحينئذ يتوجب على الأهلي، الفوز على الهلال في القاهرة، بهدف نظيف على أقل تقدير، من أجل الظفر ببطاقة التأهل لربع النهائي.

أما فوز الهلال باللقاء، فسيعني حسم تأهله للدور المقبل، وانتهاء آمال الأهلي تمامًا في المنافسة على التأهل.

ترتيب مجموعة الاهلى قبل مواجهة الهلال وصن داونز

يحتل صن داونز الجنوب إفريقي، صدارة المجموعة الثانية لدوري الأبطال، برصيد 10 نقاط، ليحسم سلفًا تأهله إلى ربع النهائي، يليه الهلال، في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط من أربع مباريات.

ويأتي الأهلي، في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، من خمس مباريات، بعد انتصاره الكبير برباعية نظيفة، على القطن الكاميروني، الذي يتذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الهلال السودانى وصن داونز والقنوات النقالة

تقام مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الجوهرة الزرقاء)، بأم درمان.

وستقام المباراة، دون حضور الجماهير، تنفيذا لعقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال أمام الأهلي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستنقل المباراة على قناة Bein Sports HD4، بتعليق منتصر الأزهري.