السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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إعلامي عن ذكرى استرداد طابا: انتصارات المصريين لا تتوقف

الإعلامي أحمد عبدالصمد
الإعلامي أحمد عبدالصمد

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» إن انتصارات المصريين لا تتوقف أبدًا، مشيرًا إلى أن حلقة اليوم من البرنامج ستكون خاصة ومميزة للاحتفال بذكرى استرداد أرض طابا ومرور 34 سنة على استرداد أغلى بقعة من بقاع التي تم استردادها بالمعارك القانونية والدبلوماسية.

وأضاف عبدالصمد، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن استرداد طابا يعد انتصارًا للدبلوماسية المصرية ورجال القانون المصريين، مؤكدًا أننا استطعنا بالتفاوض والدبلوماسية استرداد أغلى أرض لنا.

وفي السياق ذاته، قالت الإعلامية بسنت الحسيني إن مصر رفضت التفريط في شبر واحد من أراضيها، ولم تتوقف عند الانتصار في سيناء، مؤكدة أن مصر خاضت كل المعارك الممكنة لاستعادة طابا والتأكيد في أحقيتها بها، اليوم تمر 34 سنة على استرداد طابا، رحلة طويلة كُتبت في سجلات التاريخ المصري عن أشرس وأقوى معركة سلمية انتصرت فيها الإرادة والعزيمة والصبر لتحقيق الهدف في تحرير أخر شبر أرض من مصر الغالية.

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