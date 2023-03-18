السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بيروت برهان».. ندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية ال٢٤

عُرِضَ الفيلم اللبناني الكويتي «بيروت برهان» للمخرجة فرح الهاشم، ضمن برنامج «أفلام بورتريه الفنان» المُقامة بفعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 24، برئاسة الناقد عصام زكريا، وعقب عرض الفيلم، أُقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب.

وفي بداية الندوة، نوّه الناقد ياقوت الديب، بأن الفيلم يقدم قامتين فنيتين كبيرتين من جيل الرواد من بينهما المخرج السينمائي الراحل برهان علوية، في أعماله وسيرته الذاتية.

وأشار الديب إلى أن نوعية أفلام الهاشم لها عبق خاص وتميز فني عالي والمخرج برهان علوية مفكر بالكاميرا ومناضل وطني ترك إرثًا سينمائيًا يحتذي ونموذجًا للسينما الوطنية الملتزمة ولم يقتصر عطاؤه السينمائي على السينما الفلسطينية واللبنانية فقط بل قدم فيلمين عن مصر، الأول بعنوان "لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء"حول المهندس المعماري حسن فتحي، والفيلم الثاني "أسوان السد العالي".

وفُتِحَ باب المناقشة حول الفيلم، وشارك فيها كل من النقاد: انتصار دردير، ماجدة موريس، أشرف غريب، بسنت حسن، وآخرون، وقد اتفق الجميع على المستوى الجيد للفيلم وأهميته كسيرة ذاتية للمخرج الراحل برهان علوية.

يذكر أن المخرجة فرح الهاشم، هي صانعة أفلام كويتية لبنانية وصحفية، مقيمة في باريس، صنعـت العديـد مـن الأفلام، وحـازت علـى عـدد مـن الجوائـز مـن مختلف المهرجانـات السـينمائية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلمًا من 50 دولة منها 16 فيلمًا تسجيليًا طويلًا، و14 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا، و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا، و18 فيلمًا تحريكيًا، و17 فيلمًا من أفلام الطلبة، كما تعرض 4 أفلام للمكرمين، و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضًا، ويعرض 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدًا، و4 أفلام في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضًا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام. 

مهرجان الإسماعيلية ال٢٤

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