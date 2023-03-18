السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تاجرا في حوالات المصريين.. التحقيق مع «تاجري عملة» بالقاهرة

عملة
عملة

باشرت النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق مع شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، والاتجار في العملات وتحويل الأموال من الخارج.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن ورود معلومات عن شخصين أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية محلية، وأجنبية– سيارة "ملكه"، وذلك حال قيامه بتسليم تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب مبلغ مالى "عملات محلية" المحولين لصالحه من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بالنقد الأجنبى الاتجار في العملات وتحويل الأموال من الخارج وفارق سعر الصرف سعر سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم مصر

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