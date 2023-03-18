السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيبت فتاة تعمل خبيرة تجميل، إثر الاعتداء عليها بمقر عملها الخاص بها، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء محمد السيد بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي؛ بوصول فتاة مصابة بإصابات بالغة إثر الاعتداء عليها بآلة حادة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أن المصابة خبيرة تجميل، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجدها داخل مقر عملها قام مجهول بالاعتداء عليها بآلة حادة وأصيبت بجانبها وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث للتوصل لهوية المتهم، وجارٍ تكثيف الجهود للقبض عليه وكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

فتاة خبيرة تجميل مدينة بنها محافظة القليوبية اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مأمور قسم شرطة ثان بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير التموين: ندرس طلب «منظمة الحبوب» بإعادة النظر فى خروج مصر من الاتفاقية

بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات إلى 19%

تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

«مصر للمعلوماتية» تعقد شراكة استراتيجية مع «اليابانية» لتعزيز التعاون البحثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا