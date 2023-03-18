تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

أُصيبت فتاة تعمل خبيرة تجميل، إثر الاعتداء عليها بمقر عملها الخاص بها، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء محمد السيد بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي؛ بوصول فتاة مصابة بإصابات بالغة إثر الاعتداء عليها بآلة حادة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أن المصابة خبيرة تجميل، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجدها داخل مقر عملها قام مجهول بالاعتداء عليها بآلة حادة وأصيبت بجانبها وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث للتوصل لهوية المتهم، وجارٍ تكثيف الجهود للقبض عليه وكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.