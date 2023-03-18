السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مجهولة عثر عليها في ترعة المريوطية

جثة
جثة

أمرت نيابة المريوطية بتشريح جثة شاب مجهولة الهوية عثر عليها داخل ترعة المريوطية أمام فندق شهير في ظروف غامضة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل ترعة المريوطية أمام فندق شهير، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال الجثة من ترعة المريوطية.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص مجهول الهوية وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المريوطية ترعة المريوطية شرطة النجدة بالجيزة

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