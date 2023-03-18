الثلاثاء.. الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي ذكرى رحيل القمص بيشوي كامل

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية، الثلاثاء المقبل، ذكرى رحيل القمص بيشوي كامل، كاهن كنيسة مارجرجس بسبورتنج، إذ تقيم الكنائس القداسات الإلهية احتفالاً بعيد رحيله.

من هو القمص بيشوى كامل؟

ولد القمص بيشوي كامل بإسك سامي كامل اسحق أسعد، في 6 ديسمبر 1931 م. في دمنهور.

-حصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد.

- التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.

- عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية.

- حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954، وفي نفس الوقت التحق بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.

- عين معيدا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1957 وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم.

- التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 1958 وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959.

-ورسم كاهنًا في الأربعاء 2 ديسمبر عام 1959 ثم قصد بعد ذلك دير السيدة العذراء للسريان حيث قضى فترة الأربعين يوما التي يقضيها الكاهن بعد رسامته هناك.

-وعاد من الدير ليبدأ في بناء كنيسته والتي أتم بناءها وتم تكريسها سنة 1968، والتي صارت من أشهر كنائس الإسكندرية وأصبحت كنيسة مار جرجس باسبورتنج

-فى نوفمبر سنة 1969 إنتدب البابا كيرلس السادس القمص بيشوى كامل إلى لوس انجلوس لرعاية أبناء الكنيسة القبطية بالمهجر.

-وتوفى القمص بيشوى كامل فى 21 مارس سنة 1979

-وقد تم الاعتراف بقداسته رسميًّا بواسطة المجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في جلسة المجمع في 9 يونيو 2022 م.