السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشئون الإسلامية بمكة تنهى جميع تجهيزات رمضان

مكة المكرمة
مكة المكرمة

أنهت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن تلك التجهيزات ملت تهيئة جميع المواقيت ومساجد الحِل ومرافقها لاستقبال المعتمرين والزوار،في إطار الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، كما تم تجهيز الجوامع والمساجد وتزويدها باحتياجاتها، التي اشتملت على الفرش وتوفير المصاحف بمختلف الأحجام، وخزائن حفظ المصاحف، وكذلك تجهيز فرق ميدانية لعمل الصيانة الطارئة.

من جانبه قال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري: "إن الفرق الرقابية تقوم بجولات يومية على المساجد الجوامع؛ للتأكد من أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف".

وأضاف “الخامري”، في تصريحاته/ أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل على مدار 24 ساعة يوميًّا، وتأكيد سرعة إنهاء الأعطال والبلاغات والشكاوي والملحوظات والإفادة عنها، بالإضافة إلى أنه جرى التنبيه على منسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الأئمة المصلين في أثناء أداء الصلوات


وأوضح أنه تم التنبيه على عدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتَّى أنواعها، كما جرى التنبيه على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، ورفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان المبارك، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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