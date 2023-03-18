أسماء الفائزين بلقب نجم «الدوم» فى العزف الموسيقى

أعلن برنامج الدوم في موسمه الثاني، عن الفائزين في مجال العزف الموسيقي، حيث حصل على لقب الدوم كل من: آلة الطبلة أشرقت زين العابدين، وفى آلة الناى فاز بها عبد الرحمن سعيد، آلة العود مروان طارق، وآلة الكمان فاز بها خالد رشاد، آلة القانون فاز بها علي الخبيري، وسلم الدرع الموسيقار الكبير هانى مهنا.

عن برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.