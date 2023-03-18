السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منة الله طارق تفوز بلقب نجم «الدوم» فى مجال الرسم والتصوير بالألوان

منة الله طارق
منة الله طارق

فازت منة الله طارق بلقب نجم الدوم في مجال الرسم والتصوير بالألوان، وسلمها الجائزة المهندس كريم عبدالجليل العضو المنتدب لشركة الجوهرة للسيراميك إحدى شركات مجموعة عز الصناعية.

منحة دراسية للفائزين 

وأعلنت نهى درويش، مذيعة برنامج الدوم، أن الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة سيراميكا الجوهرة التابعة لمجموعة عز الصناعية ستقدم منحة للفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية في المركز العالمي للفنون أكاديمية «دارتي» الإيطالية وهي من أعرق أكاديميات الفنون في العالم.

عن برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن أسماء الفائزين

أول تعليق من سليمان وهدان بعد وداع الزمالك دورى أبطال أفريقيا

بولندا تعتقل 3 آخرين فى قضية التجسس لصالح روسيا

إسراء حاتم تفوز بلقب نجم «الدوم» فى مجال النحت

ترامب يعود للنشر فى «فيسبوك» و«يوتيوب» لأول مرة منذ تعليق حساباته

منة الله طارق تفوز بلقب نجم «الدوم» فى مجال الرسم والتصوير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى