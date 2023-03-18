منة الله طارق تفوز بلقب نجم «الدوم» فى مجال الرسم والتصوير بالألوان

فازت منة الله طارق بلقب نجم الدوم في مجال الرسم والتصوير بالألوان، وسلمها الجائزة المهندس كريم عبدالجليل العضو المنتدب لشركة الجوهرة للسيراميك إحدى شركات مجموعة عز الصناعية.

منحة دراسية للفائزين

وأعلنت نهى درويش، مذيعة برنامج الدوم، أن الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة سيراميكا الجوهرة التابعة لمجموعة عز الصناعية ستقدم منحة للفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية في المركز العالمي للفنون أكاديمية «دارتي» الإيطالية وهي من أعرق أكاديميات الفنون في العالم.

عن برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.