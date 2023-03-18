السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد 26 عاما من طرحها.. هشام عباس وحميد الشاعرى يعيدان أغنية «عينى»

هشام عباس وحميد
هشام عباس وحميد الشاعرى

أشعل الفنان هشام عباس والفنان حميد الشاعري عضو لجنة  تحكيم مسابقة الغناء، الحلقة النهائية من الموسم الثاني ببرنامج الدوم، من خلال إعادتهما تقديم دويتو أغنية عيني، بمشاركة متسابقي الدوم الأربعة «نمارا عماد، أماني سمير، مصطفى ذكري، منعم يوسف»، وذلك بعد 26 عامًا من طرحها، حيث كان طرحا أغنية عيني لأول مرة عام 1997، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق الحار والرقص.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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بعد 26 عاما من طرحها.. هشام عباس وحميد الشاعرى يعيدان أغنية «عينى»

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