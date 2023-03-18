متسابقو «الدوم» فى الغناء يبدعون فى أغانى الزمن الجميل

وصل للتصفيات النهائية بالحلقة النهائية من برنامج الدوم في موسمه الثاني، في فئة الغناء 4 متسابقين، وهم:"أماني سمير، تمارا عماد، مصطفى ذكرى، ومنعم يوسف".

وكان آخر تحدي لهم هو "ميدلي" في غاية الروعة والذي يتحدد من خلاله نجم ونحمة الدوم للموسم الثاني، حيث أبدع منعم يوسف في غناء "عاشق الروح"، كما تألقت تمارا عماد في أغنية "سلم علي"، وأبدع مصطفى ذكري في غناء "آه يالاللي" وأغنية "مال القمر"، وتألقت أماني سمير في غناء "الأطلال".

عن برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.