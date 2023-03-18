السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد «وادى السيليكون» شبح الإفلاس يهدد 200 بنك فى الولايات المتحدة

وادى السيليكون
وادى السيليكون

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اقتصاديين وجدوا على خلفية إفلاس بنك وادي السيليكون SVB، أن حوالي 200 مؤسسة ائتمانية أمريكية أضحت مهددة بالإفلاس.

وقال اقتصاديون في دراسة جديدة قاموا بإجرائها، إن انهيار "وادي السيليكون" كان بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى استنفاد قيمة أصوله وسحب العملاء القلقين ودائعهم غير المؤمنة، مشيرين إلى أنهم وجدوا 186 بنكا يمكن أن يكون عرضة لمخاطر مماثلة.

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن دراسة الاقتصاديين التي نُشرت في "شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية"، القيام بحساب خسائر البنوك خلال حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ودرسوا أيضا حصة التمويل المصرفي من المودعين غير المؤمن عليهم.

وأضافت الدراسة: "في 186 بنكا أمريكيا، يحتمل أنه في حالة السحب من قبل المودعين غير المؤمن عليهم قد يواجه المودعون المؤمن عليهم انخفاضا في قيمة الأصول لأن البنك لن تتوافر لديه الأصول الكافية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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