السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مارس 2023

الذهب
الذهب

حرص المقبلين على الزواج والتجار معرفة سعر الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، وما زال المعدن الأصفر يحقق أفضل مستويات تاريخية لم يسبقها ومستوى لم يتوقعه أحد، لكي يشتعل سعر الذهب اليوم في محال الصاغة التي ستقوم ببيع المعدن بالتعاملات الصباحية، متأثرة بقفزة الأوقية ومن اقترابها من حاجز مبلغ 2000 دولار ببورصة المعادن الدولية.

سعر الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية

ويقدم "الدستور" أسعار الذهب اليوم في مصر 18- 3- 2023.

أسعار الذهب اليوم 

وقالت الشعبة العامة بالذهب، إن يكون المعدن الأصفر قد ربح في اليوم السبت نحو قيمة 85 جنيهًا للجرام الواحد في سوق الصاغة، ويبلغ سعر جرام لعيار 21 وهو الأكثر انتشارًا بالوجهين الوجه البحري والوجه القبلي نحو قيمة  2130 جنيهًا للجرام الواحد بالمصنعية، ونحو مبلغ 2035 جنيهًا بدون مصنعية، وذلك مقارنة بسعره صباحًا التي قد سجلت مبلغ 1950 جنيهًا، وتكون غير متضمنة المصنعية والتي ستحدد طبقًا لكل عيار.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت

قفزات مستمرة اليوم السبت سيشهدها سعر جرام الذهب في عيار 24 ليرتفع بقيمة نحو مبلغ 85 جنيهات مساء، ليبلغ حوالي 2320 جنيهًا، وذلك علمًا بأنه عر العيار الأعلى سعرا بمصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 21 

وواصل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 21  اشتعاله اليوم بعد صعود قوي بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
وربح سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 الأقل تكلفة في مصر بمبلغ 85 جنيهًا على مدار التداولات ليسجل 1740 جنيهًا بالتعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت
وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 680 جنيهًا ليسجل نحو مبلغ 16280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى حوالي  8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24
كما تأثر سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 71920 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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