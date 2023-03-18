بولندا تعتقل 3 آخرين فى قضية التجسس لصالح روسيا

أعلن مكتب المدعى العام البولندى، أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص آخرين فى قضية جارية تتعلق بالتجسس لصالح روسيا.

وأوضح مكتب المدعي العام لوكالة أنباء "باب" البولندية، إن "المحكمة تشاطر موقف النيابة بالكامل، ووافقت على الالتماسات، وأصدرت مذكرة توقيف لمدة ثلاثة أشهر بحق ثلاثة أشخاص، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين في القضية إلى تسعة.



وكان وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي قد أعلن، أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل ستة أشخاص للاشتباه في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية الروسية.



وقال كامينسكي إن "المشتبه بهم كانوا يجرون عمليات استخباراتية ضد بولندا ويستعدون لأعمال تخريبية أمرت بها المخابرات الروسية"، مضيفا أن المعتقلين "أجانب من وراء الحدود الشرقية لبولندا".



وأشار الوزير إلى أن "المشتبه بهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات تخريبية تهدف إلى شل شحنات المعدات والأسلحة، فضلا عن المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".



وبحسب الوزير، فإن الأدلة التي تم جمعها تظهر أن الجماعة تلقت أوامر أيضًا بزعزعة العلاقات البولندية الأوكرانية ، والتحريض على العداء تجاه دول الناتو في بولندا، ومهاجمة سياسات الحكومة البولندية تجاه أوكرانيا.



وأشار كامينسكي إلى أن جهاز الأمن الداخلي لديه أدلة تؤكد أن المشتبه بهم كانوا يتلقون مدفوعات من المخابرات الروسية" ، مضيفًا أنه تم الدفع لهم على أساس منتظم.