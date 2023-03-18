السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، استشهاد الشاب يزن عمر خصيب (23 عامًا)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالى، قرب رام الله.

وذكرت الوزارة- في بيان صحفي- أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد الشاب خصيب، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه. 
وكان الشاب خصيب أصيب برصاص الاحتلال عند مدخل قرية بيتين الغربي شرق رام الله، واحتجز جثمانه، ومنع مركبات إسعاف الهلال الأحمر من نقله.


وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل البيرة الشمالي بشكل كامل بكلا الاتجاهين لمدة ساعة.


وباستشهاد الشاب خصيب، ترتفع حصيلة الشهداء، منذ مطلع العام الجاري، إلى (89 شهيدا)، بينهم 17 طفلا، وسيدة.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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