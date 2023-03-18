السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 18 مارس 2023 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

مع بداية الساعات الصباحية شغل بال المسافرين للملكة السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد الريال السعودي استقرارًا بصرفه مقابل سعر الجنيه المصري في البنوك المصرية ببداية التعاملات اليومية، حيث سجلت أقل أسعار بالشراء في المصرف المتحد عند مبلغ 7.95 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس 2023 في البنوك المصرية

وخلال التقرير التالي تعرض «الدستور» أسعار الريال السعودي في اليوم السبت، وفق ما كشفت عنه جميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية، كالتالي.

أسعار الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصر مبلغ 8.18 جنيهًا لعمليات الشراء، وقيمة 8.21 جنيه للبيع في اليوم السبت 18 مارس.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس في البنك المركزي
- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس بالبنك الأهلي
- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس في بنك الإسكندرية
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مارس في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس في البنك التجاري الدولي
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مارس سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في CIB.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس في المصرف المتحد
- انخفض سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مارس في المصرف المتحد، ليبلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مارس في بنك قناة السويس
- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مارس قيمة 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه في بنك قناة السويس. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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