السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم 171 مليون دولار مساعدات إضافية لفنزويلا

فنزويلا
فنزويلا

أعلنت  سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن تقديم أكثر من 171 مليون دولار كمساعدات إضافية للأشخاص المتضررين من الأزمة الإقليمية في فنزويلا.

وذكر بيان على موقع وكالة التنمية الدولية الأمريكية أن الأزمة السياسية والاقتصادية المطولة في فنزويلا دفعت أكثر من 7.1 مليون فنزويلي إلى الفرار من بلادهم وتركت أكثر من 7.7 مليون من الباقين في فنزويلا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.


وأضاف البيان أن المساعدة، التي أُعلن عنها في المؤتمر الدولي لعام 2023 للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم اليوم في بروكسل، تفي أيضًا بالتزام الولايات المتحدة بموجب إعلان لوس أنجلوس لدعم البلدان التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين واللاجئين النازحين.


وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الفنزويلي، كأكبر مانح منفرد للاستجابة للأزمة الإقليمية في فنزويلا. فمنذ السنة المالية 2017، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.8 مليار دولار من إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية والصحية لمساعدة الفنزويليين في فنزويلا وعبر المنطقة، فضلاً عن المجتمعات السخية التي تستضيفهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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