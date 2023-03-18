كريم عبدالعزيز: «الدوم» أثبت أن مصر بها مواهب عدة بالأقاليم والمحافظات

فوجيء مواهب "الدوم" عن فئة التمثيل في الحلقة النهائية من البرنامج بالفنان كريم عبد العزيز، ليعبر لهم عن تشجيعه لهم وإعجابه بموهبتهم الكبيرة.

"الدوم"

وقال الفنان كريم عبد العزيز، خلال حواره لكاميرا برنامج "الدوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سعيد بفكرة برنامج "الدوم" والتي أثبتت أن مصر بها الكثير من المواهب الفنية خاصة في المحافظات والأقاليم وليس مدينة القاهرة وحدها.

بوابة النجوم

وأضاف في حديثه، أنه يتقدم بخالص الشكر للشركة المتحدة على هذا المجهود المبذول لاكتشاف المواهب المصرية، معبراً: "بشكر المتحدة على البرنامج ويارب دايماً متجمعين ورمضان كريم عليكم".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.